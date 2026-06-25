Сетка ЧМ-2026: какие сборные уже вышли в плей-офф, а кто вылетел из турнира по состоянию на 25 июня

На чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит на аренах США, Мексики и Канады, стартовал заключительный игровой день группового этапа. По его итогам станут известны все участники стадии плей-офф, а также будет сформирована сетка матчей навылет.

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По состоянию на 25 июня 13 сборных обеспечили себе выход в 1/16 финала. При этом уже сформировалась одна пара плей-офф: 28 июня в Лос-Анджелесе состоится противостояние ЮАР и Канады.

УЧАСТНИКИ ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026 (НА 25 ИЮНЯ):

Мексика

ЮАР

Швейцария

Канада

Франция

Колумбия

Бразилия

Марокко

Германия

Норвегия

США

Аргентина

Босния и Герцеговина

СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026

Кроме того, семь сборных уже потеряли все шансы попасть в 1/16 финала. Это Гаити, Чехия, Турция, Панама, Тунис, Иордания и Катар.

Отметим, что для команд из Боснии и Герцеговины, ЮАР и Канады нынешний выход из группы является дебютным в истории мундиалей. Швейцария в четвертый раз подряд пробилась в плей-офф ЧМ, что из всех европейских команд удавалось только французской национальной команде.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) решила внести изменения в организации матчей плей-офф ЧМ-2026.

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