ФИФА меняет правила футбола перед плей-офф ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает изменить процедуру жеребьевки перед серией пенальти уже по ходу чемпионата мира 2026 года. Нововведение должно исключить ситуацию, при которой одна команда получает преимущество сразу в двух ключевых аспектах после удачного жребия.

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Как сообщает журналист The Athletic Дэн Шелдон, инициатива ожидает одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за правила игры.

Сейчас арбитр проводит два подбрасывания монеты перед серией пенальти. Первое определяет, какая команда будет бить первой, второе позволяет выбрать ворота, в которые будут исполняться удары.

Согласно предложению ФИФА, останется только один жребий. Победитель сможет выбрать либо очередность выполнения ударов, либо ворота для серии пенальти. Второе право автоматически получит соперник.

Инициатором изменений стал глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Новая схема должна устранить так называемое двойное преимущество, когда одна команда после двух выигранных жребиев получает контроль и над порядком ударов, и над выбором ворот.

Подобная ситуация произошла в финале Лиги чемпионов, где ПСЖ выиграл оба жребия и получил возможность самостоятельно определить как очередность ударов, так и сторону поля для серии пенальти.

Если IFAB утвердит изменения до 28 июня, новое правило может вступить в силу уже к началу матчей плей-офф чемпионата мира 2026 года. Пока не уточняется, станет ли эта норма обязательной для всех футбольных турниров или организаторы соревнований смогут самостоятельно принимать решение о ее применении.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон вошел в историю как первый футболист, получивший прямую красную карточку за жест, связанный с закрыванием рта рукой во время конфликта на поле. Инцидент произошел в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Турции, который завершился победой парагвайцев со счетом 1:0.

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