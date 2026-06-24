Сетка ЧМ-2026: какие сборные уже вышли в плей-офф, а кто досрочно вылетел с турнира после 2-го тура

На чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в эти дни на аренах США, Мексики и Канады, завершился второй тур группового этапа. На данный момент определились уже семь сборных, которые продолжат борьбу в играх навылет, а также пять команд-неудачниц, досрочно завершивших свои выступления на турнире.

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Первой место в 1/16 финала обеспечила себе мексиканская национальная команда. Она обыграла ЮАР в матче-открытии и Южную Корею, гарантировав себе место на вершине группы А.

После этого победу в квартете D забрали другие хозяева мундиаля американцы. В свою очередь сборная Германии вышла из группы чемпионата мира впервые за 12 лет. Бундестим разнес Кюрасао и с огромным трудом обыграл Кот-д'Ивуар и гарантировал себе первую строчку в группе Е.

В квартете I одновременно вышли в плей-офф два европейских представителя – Франция и Норвегия. Но им в очном противостоянии еще предстоит распределить окончательные позиции.

Обладателем путевку во вторую стадию турнира с первого места группы J стала Аргентины, в составе которой забивает исключительно Лионель Месси. Также участником плей-офф стала колумбийская национальная команда, которая в третьем туре попытается отстоять место на вершине квартета К в матче с португальцами.

Досрочно потеряли шансы на выход в 1/16 финала сборные Гаити, Туниса, Панамы, Иордании, а также сенсационно Турции.

СЕТКА ЧМ-2026

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который отличился голами на шести чемпионатах мира.

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