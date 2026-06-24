Как по мне... "тАвАриСЧ" зюганов, явно под настойчивую подсказку Кремля, выдал "экспромт" об "изъятии банковских вкладов населения".

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Я цілком розумію, що потенційна сума у більше як 60 трильонів "фублів" заощаджень російських громадян суттєво муляє кремлю (приблизно стількі ж "накопичень" ще є у російських підприємств). Він прям з штанів випригує, аби накласти свою "лапу" на ці гроші ...

Але, разом з тим, "трохи очкує" ...

Бо реакція цього самого "населения", на такі неординарні дії влади, може бути вкрай "непередбачуваною". Тому вперед "висунули" нафіг нікому непотрібного зюганова. Подивитися, як відреагують ... на такі ПУБЛІЧНІ зави ...

В цьому сенсі, останні соловйовскі пасажи про "необхідність самопожертви та самообмежень", які він нещдавно видав у своїх передачах, також, очевидно – невипадкові. Так само, як й зняття "госдурою" обмежань на подальше нарощування держборгу.

кремль, явно готує "государственный супер-заем" з одночасним нарощуванням "денежной массы" у країні (так звані "аукционы РЕПО", які по суті являють собою закамуфльовану емісію, вже досягнули середньої тижневої позначки у 3-4 трл. "фублів").

кремлю терміново потрібні гроші, багато грошей ...

Причому, тут й зараз ...

Середньостатистична мотострілецька бригада (полк) російського війська на добу "потребляет" від 1.5 до 4.5 млн. доларів США (в залежності від типу та інсивності бойових дій). Це складає, приблизно більше 800 тон вантажів на добу (а в "пикові " моменти може складати до 1000-1200 тон).

Це все, за самими "економними" підрахункакми.

Але переважна більшість російських бригад, на даний момент, далеко не "среднестатистические", вони набагато більші ніж стандартні 3-3.5 тисячі в\сл ... Більше того, вони ще й бувають не тільки мотострілецькі, а наприклад артилерійські (які "зжирають" на добу куди як більше коштів).

Додайте до всього цього, систему управління (штаби всіх рівнів), "дальнюю (стратегическую) авиацию", флот, РВСН, "воздушно-комические (в миру – космические) войска\силы" (ВКС), включаючи ПВО\ПРО + цілу прорву ІНШИХ "силових" відомств та "учереждений" – отримаєте запредельну ЗАГАЛЬНУ ДОБОВУ норму витрат на війну ...

Тому, цілком можливо, що наприкінці цього літа - на початку осені кремль опиниться перед необхідністю зробити дуже неприємний для себе вибір:

+ або припинити війну у БУДЬ-ЯКИЙ спосіб...

+ або зробити 3 (ТРИ) вкрай "непопулярні" речі, причому одночасно (бо, якщо зробити їх НЕодночасно, вони не дадуть потрібного ефекту), а саме:

– "реквизировать" всі (або більшу частину) банківських заощаджень свого населення (а цілком можливоо, що й підприємств)

– провести черговий етап "мобілізаційного розгортання"

– різко та суттєво "закрутити гайки" для свого населення, причому не тільки в інформаційно-технологічному сенсі, а й у фінансово-соціальному (починаючи з освіти та медицини, закінчуючи різноманітними цільовими "федеральными программами поддержки населения") ...

Ще у 2022 році, після того, як стало очевидно, що "бліцкріг" в Україні у кремля "не пАлучилСЯ", я писав, що кремль, скоріш за все, перейде до стратегії "мобілізаціонной гонки" (тобто, до "війни на виснаження"). Й це стане його фатальною помилкою у порівнянні з тим, щоб вийти з війни ще у 2022-му році.

Рух у бік власної поразки для кремля може коливатися у часі та термінах (наприклад, зараз він очевидно прискориться із розширенням можливостей України наносити ураження противнику на стратегічну глибину), але напрямок його явно залишиться незмінним ...

Знову помилка у "оцінці вихідних параметрів". кремль явно переоцінив власні спроможності, щодо ведення війни "у довгу" з противником, якій вперто та наполегливо (й без зайвої скромності, достатньо винахідливо), обороняється ...