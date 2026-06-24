Буду непопулярным. Считаю решение президента Украины не ехать на Ukraine Recovery Conference ошибочным.

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Это не украинско-польская конференция.

Это международная конференция: более 40 национальных правительств + Евросоюз + международные финансовые организации. Это не приглашение президента Польши.

Это приглашение международного сообщества, которое взяло на себя обязательство восстановить Украину.

Польша просто в этом году стала площадкой для проведения конференции по очереди.

В прошлом году – Италия.

А до этого – Германия.

А до этого – Великобритания.

А до этого – Швейцария.

Это не вопрос украинско-польских отношений.

Теперь второе.

"Белых Орлов" вернули. Это правильно.

Теперь нужно послать сигнал, что в доме есть взрослые.

Которые понимают, что Навроцкий – временно, а Польша вечно.

И Украина вечно.

Наши друзья в Польше, здравомыслящие люди, взрослые в этом доме нуждаются в поддержке.

Польша это не Навроцкий.

Так же как Украина не была Януковичем.

Я не предлагаю кланяться полякам, ради них переформатировать свою картину истории или свой пантеон героев.

Мы уже утвердили нашу субъектность, непреклонность, способность защищать свои интересы и свое мировоззрение.

Теперь нужно ещё утвердить нашу способность различать краткосрочное и долгосрочное.

Нашу способность переключаться с прошлого на будущее (и переключать других).

Нашу способность управлять нарративом, а не плыть по его течению.

Нашу проактивность, а не реактивность.

Восстановление Украины не имеет отношения к исторической памяти.

Субъектность – это не жесткая позиция по вопросам, которые для вас важны.

Камень тоже занимает жесткую позицию, но он не является субъектом.

Субъектность – это способность сегодня управлять тем, что вчера управляло вами.

Вчера мы руководствовались нарративом, запущенным поляками.

Сегодня мы должны переориентировать поляков на нарратив, запущенный нами.

Это станет признаком нашей силы и субъектности.