Месси на ЧМ-2026 повторил рекорд знаменитого форварда "Динамо"

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси накануне стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Знаменитый форвард "небесно-голубых" оформил дубль в ворота австрийской национальной команды и превзошел достижение экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе.

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После игры Месси также вышел на чистое первое в списке снайперов мундиаля-2026. В его активе все пять забитых Аргентиной мячей на турнире. Как информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, Лионель стал лишь вторым футболистов в истории с таким достижением.

Ранее пять первых голов своей сборной в рамках одного первенства планеты провел бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко. На турнире 1994 года, который принимали США, форвард отличился в составе сборной России – сначала он забил в ворота Швеции, а затем оформил пента-трик в игре с Камеруном.

Отметим, что Месси в поединке против Австрии отметился и негативным достижением: он не смог реализовать пенальти в начале первого тайма и стал первых, кто не забил на мундиалях с "точки" трижды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Аргентине установили самую большую в мире статую легендарному Лионелю Месси.

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