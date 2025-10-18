Теннисист-чемпион с украинскими корнями во время матча дал отпор оскорблявшему его российскому болельщику. Видео

Канадский теннисист Денис Шаповалов устроил эмоциональную перепалку с русскоязычным болельщиком во время четвертьфинального матча турнира в Стокгольме ATP-250. Инцидент произошёл в начале второго сета, когда спортсмен заметил неприличный жест со стороны зрителя.

Видео дня

Размахивая ракеткой, Шаповалов резко обратился к мужчине на трибуне: "Пошел на х*й! Чего? Чего ты хочешь? Иди сюда, иди сюда!", — выкрикнул теннисист.

После этого канадец пожаловался судье на вышке, объяснив, что зритель оскорбил его жестом, и потребовал удалить нарушителя с арены.

"Он показывает мне средний палец! Могу ли я тогда всем показать средний палец? Так почему он имеет на это право?" — приводит слова Шаповалова We Love Tennis.

Несмотря на нервный эпизод, Шаповалов сумел собраться и победил шведа Элиаса Имера со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1. В Полуфинале Денис сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Для справки: Денис Шаповалов – канадский теннисист, родился 15 апреля 1999 года в Тель-Авиве. В девятимесячном возрасте переехал с семьёй в Канаду, где начал играть в теннис с пяти лет. Его мать, уроженка Львова и бывшая теннисистка Тесса Шаповалова, стала его первым тренером. Отец, Виктор Шаповалов, занимался бизнесом и ранее играл в волейбол.

Шаповалов — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP (оба — 2022 года). На юниорском уровне выиграл Уимблдон-2016 и получил награды ATP "Прогресс года" и "Завтрашняя звезда" в 2017 году.

