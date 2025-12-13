Сенсация года! Определился новый зимний чемпион УПЛ

ЛНЗ впервые в истории завершил первую часть сезона украинской Премьер-лиги на первом месте, оформив зимнее чемпионство. Команда из Черкасс опередила грандов украинского футбола благодаря стабильности, надежной обороне и умению брать максимум очков в ключевых матчах.

В 16-м туре УПЛ ЛНЗ уверенно обыграл "Зарю" со счетом 2:0 и набрал 35 очков, что гарантировало ему первое место по итогам осенней части сезона. Даже в случае победы "Шахтера" в перенесенном матче дончане не смогут обойти черкасский клуб по дополнительным показателям и останутся вторыми с отставанием в три балла.

Команда провела феноменальный отрезок, одержав девять побед в десяти матчах, начиная с октября. В этот период ЛНЗ обыграл "Шахтер" 4:1, "Динамо" 1:0, а также взял очки в матчах с "Колосом", "Металлистом 1925", "Рухом", "Полтавой", "Кудровкой", "Оболонью" и "Зарей", уступив лишь "Карпатам".

При этом черкасский клуб демонстрирует уникальный прагматизм. За 16 матчей "ЛНЗ" забил всего 20 мячей, что составляет в среднем 1,25 гола за игру, но этого оказалось достаточно для лидерства. Четыре из этих голов были забиты в одном матче с "Шахтером", а в остальных 15 встречах команда отличилась лишь 16 раз.

Ключом к успеху стала оборона. ЛНЗ пропустил всего восемь мячей за 16 туров, пять последних матчей провел "на ноль" и лишь в четырех играх сезона позволил соперникам поразить свои ворота. В 12 поединках защита черкасчан оставалась безупречной.

История успеха клуба выглядит стремительной. В 2021 году "ЛНЗ" стал чемпионом Украины среди аматоров, в 2022-м вышел в Первую лигу, в 2023-м пробился в УПЛ, в 2024 году занял седьмое место в дебютном сезоне элиты, а теперь стал зимним чемпионом страны. Следующий тур УПЛ состоится уже в феврале 2025 года, а главная интрига заключается в том, сумеет ли главная сенсация года удержать лидерство весной.

