Семью чемпионов Европы едва не убил в Киеве 'Шахед', взорвавшись в соседней квартире. Видео

В ночь на 9 января российский "Шахед" чуть не унес жизни известных украинских тяжелоатлетов Игоря и Юлии Шимечко, которые воспитывают маленькую дочь. Беспилотник взорвался в квартире соседей этажом ниже, обрушив балкон и сделав их жильё практически непригодным для жизни.

"Приблизительно в 2:40 в квартиру под нами залетел шахед. Это 5 секунд от приближающегося звука мопеда до сильного удара, огня и стекла. Балкон отвалился мгновенно, кухня превратилась в отдельно свисающую конструкцию. Понимание приходит позднее — квартир под тобой больше нет, и всё держится на одном кривом столбике. Хорошо, что все живы", – написал Игорь Шимечко в Instagram. Он добавил, что этот инцидент ещё раз напомнил ему о важности человечности и поддержки друг друга.

В публикации Игорь также обратился к международным спортивным федерациям: "Пока украинские спортсмены и тренеры живут под постоянной угрозой, некоторые федерации пытаются допустить российских атлетов к международным соревнованиям, как будто система, стоящая за ними, не связана с разрушением и смертью. Нейтральность перед лицом террора — это не нейтральность, а молчание".

Юлия Шимечко также поделилась своим шоком и трудностями после атаки: "Сегодня пришла домой, разбирала то, что осталось. Мне до сих пор не верится, что такое произошло… Сейчас нужно искать квартиру, нужно где-то жить. Спасибо добрым людям, которые помогают в такой ситуации. Но, к сожалению, помогают молодые волонтеры, знакомые, друзья, а не власть, на которую рассчитываешь в такие тяжёлые моменты", — призналась она в Instagram.

Игорь Шимечко — двукратный чемпион Европы (2009, 2011), бронзовый призёр чемпионата мира-2009 в весовой категории свыше 105 кг, участник Олимпийских игр в Пекине-2008 (6-е место) и Лондоне-2012 (4-е место).

Его супруга Юлия Шимечко (Калина) — чемпионка Европы-2015, бронзовый призёр чемпионата мира-2009, обладательница бронзы Олимпиады-2012, которую она потеряла из-за положительной допинг-пробы.

Старший брат Юлии, мастер спорта СССР, поддерживает российскую агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. По состоянию на день пятницы, 9 января, было известно, что в столице погибли по меньшей мере четыре человека, 25 пострадали; последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах города. Среди погибших один медик.

По состоянию на 08:30 следующего дня в Офисе генерального прокурора подтвердили уже 25 пострадавших.

