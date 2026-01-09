После повторного прилета погиб медик: появились кадры поврежденной ударом РФ многоэтажки в Дарницком районе Киева

Во время ночной массированной комбинированной атаки на Киев россияне ударили по многоэтажке в Дарницком районе столицы. Когда на место прибыли спасатели и медики, оккупанты нанесли повторный удар.

В пораженном доме погиб медицинский работник, также пострадали медики и сотрудники ГСЧС. Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло побывал на месте удара.

Россияне атаковали дронами многоэтажку

Попадание в жилую 16-этажку в Дарницком районе Киева, судя по кадрам, пришлось на уровне 9-10 этажей.

"В Дарницком районе после попадания в многоэтажку загорелись верхние этажи и автомобили", – рассказывали в ГСЧС.

По многоквартирному дому враг ударил дважды. Во второй раз атаковали россияне после того, как на место прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы помочь киевлянам, пострадавшим после первого удара.

В результате вражеских ударов по дому погибли и пострадали люди. В частности, россияне убили работника экстренной медицинской помощи. Еще четверо медиков получили ранения, оказывая помощь людям, рассказывал городской голова Киева Виталий Кличко.

Трех пострадавших медработников, по его словам, госпитализировали.

Кроме того, ранения во время повторного обстрела получили пятеро спасателей, прибывших на вызов после первой атаки, констатировали в ГСЧС.

Всего по состоянию на 04:40 было известно о четырех погибших и 19 раненых в Киеве. Такие данные обнародовал городской голова Виталий Кличко.

В результате вражеского воздушного террора в Киеве из-за российской атаки начались перебои с теплоснабжением и горячей водой, метро курсирует с изменениями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 9 января Россия устроила масштабную атаку на Украину.

Кроме многочисленных ударов по столице и Киевской области известно, что во Львове россияне атаковали критическую инфраструктуру.

