Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что выборы нового главы Международного олимпийского комитета (МОК) не повлияли на запрет участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Таким образом, отстранение остаётся в силе, несмотря на предстоящую смену руководства в олимпийском движении.

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В заявлении IBU подчёркивается, что решение об отстранении было принято ещё на Конгрессе федерации в 2022 году и связано с соображениями безопасности. С тех пор позиция не менялась: российские и белорусские биатлонисты не могут принимать участие в турнирах, пока продолжается война в Украине.

20 марта 2025 года на выборах президента МОК победила экс-пловчиха из Зимбабве Кирсти Ковентри. В июне она официально сменит Томаса Баха, возглавлявшего комитет с 2013 года.

Однако, как подчеркнули в IBU, смена руководства в МОК не является основанием для пересмотра текущих решений в отношении национальных федераций, отстранённых из-за военной агрессии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев цинично потребовал от украинцев "мирно сосуществовать с соседями".

В середине января российская пропаганда разразилась хамством и оскорблениями в адрес звезд биатлона Тарьей Бе, Йоханнеса Бе и Стурлу Легрейда после того, как они сфотографировались с флагом Украины.

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