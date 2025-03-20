Никогда ранее подобного не случалось. В МОК произошло историческое событие

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые в истории возглавит женщина. Новым президентом организации избрана 41-летняя Кирсти Ковентри – двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве. Она официально вступит в должность 24 июня 2025 года, сменив Томаса Баха.

Видео дня

Выборы нового президента состоялись 20 марта в греческом Коста-Наварино в рамках 144-й сессии МОК. Голосование проходило в закрытом режиме – кандидаты с наименьшей поддержкой выбывали из гонки на каждом этапе. В финальном раунде победу одержала Ковентри, оставив позади других претендентов, среди которых были представители Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Японии и Иордании.

Кирсти Ковентри является самой титулованной спортсменкой в истории Зимбабве. Она завоевала семь олимпийских медалей, а после завершения карьеры занимала пост министра спорта своей страны. В МОК Ковентри работает с 2013 года, а с 2018-го входит в исполком организации.

Президент МОК избирается сроком на восемь лет с возможностью продления еще на четыре года. Ковентри выразила благодарность за оказанное доверие и пообещала работать на благо олимпийского движения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!