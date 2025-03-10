Олимпиада-2026 без России? В международной федерации нанесли серьезный удар по РФ

Международный союз биатлонистов (IBU) на сегодняшний день не обсуждает вопрос допуска российских спортсменов к Олимпиаде 2026 года. В организации отметили, что сборная страны-агрессорки не сможет участвовать в квалификации к главном старту четырехлетия.

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Об этом в IBU ответили на запрос портала "ВсеПроСпорт". В союзе напомнили после начала полномасштабного вторжения России в Украину национальные федерации РФ и РБ были исключены из его состава и их статус остается прежним. Таким образом, никаких других решений не прогнозируется.

"Конгресс IBU в 2022 году принял решение не допускать российских и беларусских спортсменов или официальных лиц до участия в своих международных соревнованиях до дальнейшего уведомления, чтобы гарантировать безопасность и честность этих мероприятий. На конгрессе IBU 2024 года, который состоялся в Белграде в сентябре, эта тема не рассматривалась. Таким образом, никаких действий ожидать сейчас не приходится", – подчеркнули в IBU.

Ранее стало известно, что в федерации зимних видов спорту поступило обращение Международного олимпийского комитета (МОК) с просьбой рассмотреть участие спортсменов из РФ и РБ в Играх-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине января российская пропаганда разразилась хамством и оскорблениями в адрес звезд биатлона Тарьей Бе, Йоханнеса Бе и Стурлу Легрейда после того, как они сфотографировались с флагом Украины.

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