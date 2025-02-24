'Сделали один шаг': Багатскис подвел итог для Украины в отборе на Евробаскет-2025

Главный тренер сборной по баскетболу Айнарс Багатскис позитивно оценил заключительный матч команды в квалификации к чемпионату Европы-2025. Литовский специалист отметил, что победа над Португалией позволит "сине-желтым" вернуться на позитивную ноту.

Видео дня

Об этом Багатскис заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Международной федерации баскетбола (FIBA). Наставник нашей сборной подчеркнул, что его подопечные должны были вернуть уверенность в себя, а также они контролировали ход встречи.

"Это была последняя игра для нас. Португальская команда, возможно, ментально не была готова к поединку, потому что она сделала свою работу. Мне нравится, как мы начали игру, какие решения мы принимали. Мне кажется, что мы контролировали игру с первой минуты. Это важно, потому что мы показали, что мы команда. Мне нравится результат. Мы сделали один шаг для возвращения на будущий чемпионат", – сказал Багатскис.

Отметим, что эта победа стала первой и последней для украинский баскетболистов в квалификации к Евробаскету-2025. Наша команда не смогла квалифицироваться на первенство, заняв последнее место в группе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!