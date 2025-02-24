После поражения во всех пяти матчах отбора на Евробаскет-2015 заключительный поединок группового этапа с Португалией уже не имел для Украины никакого турнирного значения, ведь выше последней, четвертой позиции "сине-желтые" подняться уже не могли. Однако команда Айнарса Багатскиса собралась и продемонстрировала свой класс, хлопнув напоследок дверью и разгромив соперника 88:60.

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Не имея никакого психологического давления, украинцы вышли совсем другими по сравнению с проигранной пятничной встречей с Израилем. Они достаточно эффективно защищались, быстро разыгрывали мяч и преимущественно без проблем набирали очки, благодаря чему ушли на первый перерыв с преимуществом в семь баллов – 24:17.

В матче с португальцами за взрослую команду дебютировал сын Виталия Кличко Максим. С ним и Артемом Пустовым гости после первой четверти имели преимущество на щитах и собрали больше каблуков – 10:7. Кличко еще и оказался на тот момент самым результативным игроком украинцев с пятью баллами.

Во второй четверти преимущество коллектива Багатскиса продолжало увеличиваться, и после трехочкового попадания в середине периода Лукашова выигрывали уже +13. Португальцы перед своими зрителями пытались переломить ход игры, но либо упирались в защиту сборной Украины, либо откровенно мазали.

Однако в какой-то момент атака украинцев развалилась прямо на глазах, они не упрекали ни открытые средние, ни из-под кольца. В свою очередь, ответственность за результат в Португалии на себя взял натурализованный американец Траванте Уильямс. Он потянул на себя команду и еще до окончания второй четверти имел в своем активе 12 баллов.

Дошло до того, что между командами осталось всего три очка – 32:35. Однако Багатскис вовремя взял тайм-аут, снова выпустил на площадку заряженного на победу Кличко, и "сине-желтые" сумели притормозить рывок соперника, а после бросков Близнюка и Новицкого снова создать определенный запас перед большим перерывом - 41:32.

Начало третьей четверти стало минутами Дениса Лукашова, набравшего пять очков. И это явилось началом конца интриги в этом поединке. Гости стабильно забросали в чужую корзину, в атаке включился Вячеслав Бобров, и за 2,5 минуты до конца третьей четверти украинцы вели – 67:43. К тому же в Португалии вообще не шли дальние броски.

И хотя с подбором в третьей четверти у нас начали возникать проблемы, перед последним отрезком Украина вела со счетом 71:50. Здесь португальцы попытались включить жесткий прессинг. Но это не остановило наших баскетболистов. Отрыв команды Багатскиса только рос и на финише матча достиг почти 30 очков – 88:60.

Лучшим бомбардиром в нашей команде стал Бобров, набравший 16 баллов и собравший еще 5 каблуков. У Новицкого 13 очков, у Ткаченко и Лукашов – по 11, но на счету Дениса еще по 5 передач и каблуков.

К сожалению, эта победа уже не могла поднять нашу команду на третью – проходную позицию. Поэтому мужская сборная Украины пропустит Евробаскет впервые с 2011 года, а Португалия возвращается на чемпионат континента через 14 лет. Также из нашей группы в финальной стадии турнира-2025 сыграют Словения и Израиль.

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