Сдали нервы. Первая ракетка России отметилась гнусной выходкой во время матча Roland Garros. Видео

Лучшая теннисистка России Мирра Андреева (№6 WTA) сорвалась на эмоциях в четвертьфинале Roland Garros против Лоис Буассон, со злостью запустив мяч в зрителей на трибунах. За вспышку агрессии 17-летняя уроженка Красноярска получила предупреждение.

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Инцидент случился во втором сете при счёте 3:3. После простой ошибки россиянка с силой отбила мяч ракеткой в сторону самых верхних рядов. Болельщики отреагировали оглушительным свистом, а судья без колебаний наказала спортсменку.

Под давлением публики Андреева окончательно потеряла концентрацию. Она уступила тай-брейк первой партии 6:7 (6:8), а затем отдала французской дебютантке Лоис Буассон и второй сет – 3:6. Матч продлился чуть менее двух часов.

Поражение стало сенсацией: шестая ракетка мира не смогла обыграть 361-ю в рейтинге WTA. Буассон вышла в свой первый полуфинал турниров "Большого шлема" и уже гарантировала место в топ-70.

За путёвку в финал француженка встретится с американкой Кори Гауфф (№2 WTA), выбившей Мэдисон Киз. Во второй полуфинальной паре сыграют Арина Соболенко (№1 WTA) и Ига Швентек (№5 WTA). Игры состоятся 5 июня.

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