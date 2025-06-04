Сенсация года! Лучшая теннисистка России проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале Roland Garros. Видео

Первая ракетка России Мирра Андреева (№6 WTA) сенсационно проиграла на Открытом чемпионате Франции местной теннисистке Лоис Буассон (№361 в рейтинге WTA), для которой это был дебют в основной сетке турниров "Большого шлема". Четвертьфинал Roland Garros завершился со счётом 6:7(6), 3:6, хотя россиянка дважды вела с заметным отрывом — 5:3 в первом сете и 3:0 во втором.

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В начале встречи Андреева успешно нейтрализовала сильнейшее оружие соперницы — форхенд, варьируя темп, направление и глубину ударов. 17-летняя россиянка позволяла выигрывать сложные розыгрыши, в том числе за счёт обводящих и укороченных мячей. Однако с середины первого сета начались срывы: Нейтральная спортсменка допускала ошибки в решающие моменты, не справлялась с давлением трибун и проявляла эмоциональную нестабильность.

В концовке первого сета Андреева вела 6:5 на тай-брейке, но допустила две грубые ошибки подряд. Во второй партии после быстрого старта она снова утратила преимущество. Буассон прибавила в агрессии, мощно действовала справа и удачно подавала на ключевых очках. В конце матча Мирра спорила с судьёй, кричала в сторону своей команды и не смогла справиться с волнением.

Лоис Буассон стала первой представительницей Франции за 14 лет, которой удалось выйти в полуфинал Roland Garros. До неё это удавалось только Марион Бартоли в 2011 году.

22-летняя теннисистка добилась сенсационного успеха, выступая на правах wild card. Она стала первой в истории Открытой эры, кто вышел в полуфинал одиночного разряда на "Ролан Гаррос" с таким статусом. В целом Буассон — лишь шестая обладательница wild card, добравшаяся до полуфинала турниров "Большого шлема".

Этот турнир стал для неё дебютным на уровне Grand Slam. По ходу соревнований француженка, в частности, победила украинку Ангелину Калинину во втором круге.

В матче за выход в финал Буассон сыграет с американкой Корой Гауфф. Благодаря успешному выступлению Лоис гарантировала себе место в топ-70 мирового рейтинга.

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