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Сборной Украине в Словении отказались включать гимн: стали известны подробности скандала перед матчем Золотой Евролиги по волейболу

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Сборной Украине в Словении отказались включать гимн: стали известны подробности скандала перед матчем Золотой Евролиги по волейболу

Блокирующая женской сборной Украины по волейболу Уляна Котар рассказала, что перед матчем со Словенией команда стояла на площадке и ждала исполнения гимна, но организаторы так и не включили украинскую мелодию. После паузы тренер жестом показал волейболисткам, чтобы они начали петь сами — и гимн прозвучал уже в живом исполнении.

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Сборной Украине в Словении отказались включать гимн: стали известны подробности скандала перед матчем Золотой Евролиги по волейболу

Инцидент произошёл перед поединком Золотой Евролиги, который принимала Словения. Вопреки международному протоколу, украинский гимн не был включён со стороны принимающей стороны. Сборная не растерялась и решила исполнить его собственными силами. Официальной причины отказа организаторы не озвучили.

"Це був гарний початок, і треба було це завершити перемогою", — отметила Котар в интервью "Суспильному", подчеркнув, что ситуация добавила команде эмоционального настроя на игру.

Сборной Украине в Словении отказались включать гимн: стали известны подробности скандала перед матчем Золотой Евролиги по волейболу

Встреча со Словении завершилась со счетом 3:0 в пользу наших девушек. Это стало четвертой победой в сезоне Золотой Евролиги-2025. Напомним, что это первый турнир под руководством нового главного тренера Якуба Глушака.

Сборной Украине в Словении отказались включать гимн: стали известны подробности скандала перед матчем Золотой Евролиги по волейболу

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая в перед матчем между Черногорией и Таиландом на ЧМ-2025 по мини-футболу в Баку вместо гимна Таиланда на арене прозвучал украинский. Ошибку быстро исправили, но момент уже успел разлететься по соцсетям.

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