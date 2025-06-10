Сборной Украине в Словении отказались включать гимн: стали известны подробности скандала перед матчем Золотой Евролиги по волейболу

Блокирующая женской сборной Украины по волейболу Уляна Котар рассказала, что перед матчем со Словенией команда стояла на площадке и ждала исполнения гимна, но организаторы так и не включили украинскую мелодию. После паузы тренер жестом показал волейболисткам, чтобы они начали петь сами — и гимн прозвучал уже в живом исполнении.

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Инцидент произошёл перед поединком Золотой Евролиги, который принимала Словения. Вопреки международному протоколу, украинский гимн не был включён со стороны принимающей стороны. Сборная не растерялась и решила исполнить его собственными силами. Официальной причины отказа организаторы не озвучили.

"Це був гарний початок, і треба було це завершити перемогою", — отметила Котар в интервью "Суспильному", подчеркнув, что ситуация добавила команде эмоционального настроя на игру.

Встреча со Словении завершилась со счетом 3:0 в пользу наших девушек. Это стало четвертой победой в сезоне Золотой Евролиги-2025. Напомним, что это первый турнир под руководством нового главного тренера Якуба Глушака.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая в перед матчем между Черногорией и Таиландом на ЧМ-2025 по мини-футболу в Баку вместо гимна Таиланда на арене прозвучал украинский. Ошибку быстро исправили, но момент уже успел разлететься по соцсетям.

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