На чемпионате мира по мини-футболу включили 'Ще не вмерла України' вместо гимна Тайланда. Видео

Перед матчем между Черногорией и Таиландом на ЧМ-2025 по мини-футболу в Баку вместо гимна Таиланда на арене прозвучал украинский. Ошибку быстро исправили, но момент уже успел разлететься по соцсетям.

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Курьез случился в первом туре группового этапа. После гимна Черногории организаторы по ошибке включили "Ще не вмерла України" для сборной Таиланда. Азиатские футболисты отреагировали сдержанно и не стали устраивать скандал. Вскоре прозвучал правильный гимн. Матч завершился вничью 1:1.

На мундиале участвует и сборная Украины. В первом туре подопечные Руслана Зарубина крупно уступили Англии — 0:4. Следующую игру "синьо-желтые" проведут 23 мая против Турции. Завершит групповой этап матч с Венгрией — тем самым соперником, который выбил Украину из плей-офф на чемпионате 2019 года.

Чемпионат мира в Баку, который собрал 32 команды, проходит с 21 мая по 1 июня в столице Азербайджана Турнир проводится раз в два года и считается главным событием в мини-футболе под эгидой WMF. Игры проходят на Национальной арене гимнастики, вмещающей 9 тысяч зрителей.

Сборная Украины выступает в группе C вместе с Венгрией, Англией и Турцией. В плей-офф выйдут две лучшие команды. Действующим чемпионом является Румыния, а среди фаворитов также называют Казахстан, США, Венгрию и Сербию.

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