Сборной Украины отказались включать гимн в Словении. Игроки его спели сами и победили в матче Золотой Евролиги по волейболу. Видео

Во время церемонии перед матчем женской сборной Украины по волейболу в Золотой Евролиге против Словении организаторы не включили национальный гимн. В ответ украинские игроки спели его хором.

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Отметим, что встреча со Словении завершилась со счетом 3:0 в пользу наших девушек. Это стало четвертой победой в сезоне Золотой Евролиги-2025. Напомним, что это первый турнир под руководством нового главного тренера Якуба Глушака.

В матче четвёртого тура украинские волейболистки выиграли все три сета: 25:23, 25:16 и 25:22. Самой результативной стала Анна Артышук, набравшая 18 очков.

Украина сохраняет стопроцентный результат — 4 победы в 4 матчах — и лидирует в общей турнирной таблице. Впереди у команды встречи со Швецией и Словакией.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая в перед матчем между Черногорией и Таиландом на ЧМ-2025 по мини-футболу в Баку вместо гимна Таиланда на арене прозвучал украинский. Ошибку быстро исправили, но момент уже успел разлететься по соцсетям.

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