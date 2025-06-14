Сборная Украины вела 2:0, но потерпела первое поражение в истории в Лиге наций по волейболу

Сборная Украины по волейболу потерпела поражение в третьем матче своего дебютного сезона в мужской Лиге наций. После двух побед в первых двух турах, подопечные Рауля Лосано в Рио проиграли в трех сетах команде Бразилии 2:3 (25:19, 25:14, 22:25, 23:25, 10:15).

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Это была вторая очная встреча команд — в отборе на Олимпиаду-2024 также выиграла Бразилия (3:2).

В матче Лиги наций украинцы выиграли первые два сета со счётом 25:19 и 25:14. В третьем сете борьба была равной, но бразильцы вырвались вперёд и взяли партию 25:22. В четвёртом сете бразильцы сравняли счёт, выиграв 25:23, а в решающем тай-брейке одержали победу со счётом 15:10.

Украина набрала одно очко за поражение в пяти сетах и сохранила место в пятерке лидеров турнирной таблицы.

После трёх туров в Лиге наций лидируют Польша (9 очков), а на втором-третьем месте идут Бразилия и Украина (по 6 очков).

Следующий матч сборной Украины состоится 15 июня против команды Ирана.

В первых двух матчах "желто-синие" уверенно победили США (3:0) и в напряжённом пятисетовом поединке одолела Кубу (3:2).

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