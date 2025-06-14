Украина добыла сенсационную победу в матче-триллере, на тай-брейке обыграв фаворита во 2-м туре Лиги наций по волейболу. Видео

Сборная Украины по волейболу обыграла Кубу во 2-м туре Лиги наций–2025. Матч на арене "Мараканазинью" в бразильском Рио-де-Жанейро завершился со счетом со счётом 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12).

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Кубинцы считались абсолютными фаворитами, но были уставшими после тяжёлого матча с Бразилией. Украинцы начали встречу мощно — благодаря качественной игре на блоке выиграли первый сет. Куба сумела перехватить инициативу во втором и третьем сетах.

Ситуацию в поединке перевернула замена связующего: Юрий Синица вышел вместо Виталия Щиткова и помог наладить нападение.

Ключевым моментом стала травма кубинского либеро Йондера Гарсии, после которой Украина вновь вырвалась вперёд.

Хотя Гарсия успел вернуться и помочь своей команде выиграть четвёртый сет, на тай-брейке свежее выглядели уже украинцы — и дожали матч в свою пользу.

Сборная Украины за победу в пяти сетах заработал два очка и в турнирной таблице находится в тройке лидеров.

14 июня "желто-синим" предстоит матч против хозяев площадки — сборной Бразилии. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что в 1-м туре Украина неожиданно обыграла США.

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