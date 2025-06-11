Украина сенсационно победила США в своем первом матче в истории Лиги наций по волейболу. Видео

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории стартовала в Лиге наций. Команда Рауля Лосано в бразильском Рио в первом туре неожиданно обыграла США со счётом 3:0 (25-22, 25-20, 25-23).

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Американцы приехали в Бразилию без ряда ключевых игроков, делая ставку на омоложение состава перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе, однако украинцы выглядели гораздо собраннее и целеустремлённее. Подопечные Лосано уверенно использовали ошибки соперника и показали быстрый и агрессивный волейбол.

Первый сет начался нервно – команды обменивались подачами в аут, не справлялись с приёмом и допускали ошибки. Но ближе к концовке украинцы взяли инициативу: Тупчий оформил эйс, Семенюк надёжно действовал на первом темпе, а Янчук уверенно завершал атаки. Сет закончился со счётом 25:23 в пользу Украины после неточной атаки американцев.

Во втором сете "сине-жёлтые" выглядели более раскованно. Подачи Тупчия и Полуяна принесли эйсы, а блок работал уверенно. США продолжали ошибаться, в том числе на подаче, чем Украина успешно пользовалась. Ковальов и Щитков набирали важные очки, а итогом стал счёт 25:20.

В третьем сете украинцы немного потеряли концентрацию, однако главный тренер Рауль Лосано внес вовремя необходимые изменения и благодаря этому украинцы оформили необходимый результат. Янчук несколько раз прорвался сквозь блок, Семенюк стабильно забивал первым темпом, а на подаче американцы продолжали сыпаться. На матчболе Робинсон атаковал в аут – 25:23, и Украина оформила сенсационную победу 3:0.

Одним из лучших у украинцев стал диагональный Юрий Тупчий, который отметился несколькими эйсами и надёжной атакой. Янчук и Ковальов также сыграли важную роль в победе.

Эта победа принесла Украине сразу +17,64 балла в рейтинге FIVB и мощный старт в дебютной кампании Лиги наций. Следующий матч украинцы проведут 13 июня против Кубы.

Всего же согласно регламенту, "желто-синие" в групповом турнире сыграют за 3 недели 12 игр.

Цель – попасть в восьмерку лучших и выйти в плей-офф.

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