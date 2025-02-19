Украина отказалась выпускать биатлонистов на гонку чемпионата мира, полностью изменив состав эстафеты

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону внес неожиданные изменения в заявку на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира, который в эти дни проходит в швейцарском Ленцерхайде. Хотя изначально планировалось, что в гонке примут участие Христина Дмитренко и Виталий Мандзин, окончательный состав оказался совсем другим, пишет "Суспільне".

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В последние минуты перед подачей заявки тренеры Николай Зоц и Надежда Белова приняли решение заменить обоих спортсменов. Вместо Дмитренко в эстафете выступит Юлия Джима, а Мандзина заменил Антон Дудченко.

Оба новых участника уже соревновались в индивидуальных гонках на чемпионате мира. Джима показала лучший в карьере результат в личных стартах, заняв пятое место, тогда как Дудченко финишировал 47-м.

Сингл-микст состоится в четверг, 20 февраля, в 17:05 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские биатлонисты отказались принимать участие в смешанной эстафете на XVII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) 2025 года. Причиной такого решения стала болезнь нескольких спортсменов, из-за которой команда не сможет полноценно выступить в гонке.

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