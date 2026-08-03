Сборная Украины сыграет уникальный матч перед стартом в решающем этапе отбора на ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская национальная сборная Украины определилась с планом подготовки к матчам второго этапа квалификации чемпионата мира-2027 по баскетболу.

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Подопечные Айнарса Багатскиса соберутся 14 августа в Латвии, где проведут тренировочный сбор. В рамках подготовки украинцы сыграют два контрольных матча: 20 августа против команды Университета Аризоны в литовском городе Кедайняй и 23 августа – против сборной Латвии в Риге (билеты на матч доступны по ссылке). Для "сине-желтых" это уникальный случай, когда они встретятся с коллективом американского университета. До этого подобные матчи проводились только на уровне молодежных и юниорских команд.

После этого национальная команда начнет выступление во втором раунде европейской квалификации на чемпионат мира. Первый официальный матч сборная Украины проведёт 28 августа в Риге, где в номинально домашней игре примет сборную Греции. Напомним, что уже открыта продажа билетов на этот матч.

Далее 31 августа украинцев ждет выездной матч против Черногории. Напомним, Украина успешно преодолела первый этап отбора, заняв второе место в группе А с результатом четыре победы и два поражения.

Таким образом, во второй раунд команда вышла с результатом 4-2, что является вторым лучшим показателем в группе I после Испании (5-1). Также в группу вошли Черногория (4-2), Португалия (3-3), Греция (3-3) и Грузия (3-3).

По итогам второго этапа три лучшие сборные группы получат путевки на чемпионат мира-2027, который состоится в Катаре.

План подготовки мужской сборной Украины:

14 августа – начало тренировочного сбора (Рига, Латвия);

20 августа – товарищеский матч "Аризона" – Украина (Кедайняй, Литва);

23 августа – товарищеский матч Латвия – Украина (Рига, Латвия);

28 августа – отборочный матч чемпионата мира-2027. Украина – Греция (Рига, Латвия);

31 августа – отборочный матч чемпионата мира-2027 Черногория – Украина (Подгорица, Черногория).

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