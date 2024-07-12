Сборная Украины по футболу на ОИ-2024: расписание матчей, результаты, таблица и отчеты

Сборная Украины по футболу впервые в своей истории сыграет на Олимпийских играх. "Сине-желтые" добились этого права поле того, как вошли в квартете лучших на чемпионате Европы-2023, где наши соотечественники сумели дойти до полуфинала, что и гарантировало им поездку в Париж.

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В столице Франции украинские футболисты выступят под руководством тренера Руслана Ротаня. Его штаб столкнулся с серьезными проблемами при формировании заявки на ОИ, так как многие клубы отказались отпускать своих игроков на соревнования. Команды объяснили это тем, что Игры не входят в международный календарь и они имеют право отказать в вызове игрока.

По итогам жеребьевки наша сборная попала в группу В, где ее соперниками стали Аргентина Марокко и Ирак. Свои выступления на турнире "сине-желтые" начнут за два дня до церемонии открытия Олимпиады.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

Групповой турнир

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер олимпийской сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано определился, выступит ли Лионель Месси на Играх в Париже.

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