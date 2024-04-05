Стало известно, сыграет ли Месси против Украины на Олимпиаде-2024

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано, чья команда будет соперником украинцев на Играх-2024, определился с футболистами, которые выступят в Париже вне возрастной квоты. Согласно регламенту каждой команде разрешено заявить на турнир трех игроков, которым на момент соревнований будет больше 23 лет.

Маскерано решил отказаться от услуг легендарного Лионеля Месси, информирует издание ESPN Argentina. Форвард американского "Интер" Майами не приедет в столицу Франции из-за тяжелого графика клубного сезона.

Вместо этого наставник аргентинцев решил задействовать на Олимпийских играх опытного вратаря бермингемской "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, ветерана лиссабонской "Бенфики" Николаса Отаменди, а также 24-летнего форварда "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса.

Все игроки стали с национальной командой победителями чемпионата мира 2022 года. Месси в 2008 году выиграл Олимпиаду в Пекине.

Отметим, что кроме Аргентины и Украины в группе В олимпийского футбольного турнира выступят Марокко, а также бронзовый призер молодежного Кубка Азии, который определится 2 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта олимпийская сборная Украины провела первый матч в истории, соперников в котором была Япония.

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