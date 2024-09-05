Сборная Украины перед стартом в Лиге наций потеряла лучшего бомбардира чемпионата Испании

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик не поможет сборной Украины в стартовых матча Лиги наций с Албанией 7 сентября и Чехия 10 сентября. Лучший бомбардир чемпионата Испании минувшего сезона получил повреждение, которое лишило его возможности выйти на поле в ближайших встречах "сине-желтых".

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Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ). Нападающий прибыл в расположение национальной команды, но углубленное медицинское обследование показала, что футболисту необходимо дополнительное время на восстановление. При этом о характере травмы Довбика не сообщается.

Таким образом, в распоряжении тренера Сергея Реброва остались всего два форварда – динамовец Владислав Ванат и представитель греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук. В резервном списке присутствует игрок "Шахтера" Даниил Сикан.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык, Александр Зубков, Даниил Сикан (все – "Шахтер" Донецк).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что форварда сборной Украины Артема Довбика включили в число претендентов на "Золотой мяч".

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