Сборная Украины перед расстроенными поляками спела гимн после победы в квалификации ОИ-2026 по хоккею. Видео

Хоккеисты сборной Украины мощно спели гимн после сенсационной победы над командой Польши в третьем туре второго этапа квалификации на Олимпиаду-2026. Перед расстроенной местной публикой украинцы вместе с немногими соотечественниками на трибунах выдали роскошный перфоманс на ледовой арене в польском Сосновце.

Как сообщал OBOZ.UA, этот результат позволил нашим хоккеистам возглавить турнирную таблицу. Для победы в группе и выхода в плей-офф квалификации достаточно 11 февраля обыграть аутсайдера Эстонию. Начало в 17:30 по киевскому времени.

Сборная Польши – Сборная Украины – 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Гурны (Фрашко, Пасют), 07:15. 1:1 - Бородай (Гребеник, Коренчук), 22:22. 2:1 - Колуш (Дзюбиньски, Ежорски), 33:45. 2:2 - Ратушный (Коренчук, Мужчина), 43:43. 2:3 – Ворона (победный буллит)

Украина: Дьяченко; Гребеник – Пангелов-Юлдашев, Лялька – Мазур – Морозов; Мережко – Сисак, Пересунько – Захаров – Трахт; Чолач – Ратушный, Денискин – Фадеев – Ворона; Коренчук – Куцевич – Бородай; Андрейкив, Панченко.

Броски: 34 (16+5+9+4) – 31 (4+9+16+2)

Штраф: 6 (2+4+0+0) – 2 (0+2+0+0)

Плей-офф пройдет с 29 августа - 1 сентября 2024. Три группы будут сформированы из четырех команд каждая. На Олимпиаду-2026 в Италии попадут победители квартетов.

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