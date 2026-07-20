Сборная Украины отказалась проводить матчи в Польше: названа страна, где сыграет команда Мальдеры в Лиге наций

Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась с местом проведения национальной командой домашних матчей в новом розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" окончательно отказались базироваться в Польше после того, как краковская "Висла" отказала в аренде своей арены, и остановили свои выбор на Словакии.

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Об этом говорится на официальном сайте УАФ. Наша команда в группе 2 дивизиона В сыграют с Грузией, Венгрией и Северной Ирландией. Розыгрыш стартует уже через два месяца – 25 сентября подопечные Андреа Мальдеры проведут матч в Будапеште, а через два дня – в Тбилиси.

А уже второго октября украинцы в Трнаве примут североирландев, а пятого числа – венгров. 14 ноября "сине-желтые" отправятся на выезд в Белфаст, а через два дня проведут номинально домашнюю игру с Грузией в Кошице.

После начала полномасштабного вторжения РФ сборная Украины проводит официальные домашние встречи за пределами страны. В разные годы команда принимала соперников в польских Варшаве, Кракове и Вроцлаве. В Трнаве наша команда играли с мальтийцами в отборе к Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины обыграла Польшу в дебютном матче Андреа Мальдеры на посту главного тренера команды.

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