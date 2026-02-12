Сборная Украины на ОИ-2026 финишировала с лучшим результатом в истории Олимпиад в санном спорте. Видео

Украинская сборная по санному спорту установила новый национальный рекорд на Олимпиаде-2026, заняв шестое место в смешанной эстафете. Это лучший результат Украины в истории участия в Олимпийских играх в этом виде спорта.

Видео дня

Соревнования включали два заезда на одноместных санях и два спуска в двойках. Новым в формате стало участие женских двоек, которые дебютировали отдельной дисциплиной на Играх-2026. Ранее в эстафете выступали только одиночки и мужские двойки.

Украина стартовала четвертой и после первых этапов вышла в лидеры с временем 3:46.174 минуты, опередив команды Китая, Польши и Румынии. Юлианна Туницкая на своем одноместном этапе показала 56.392 секунды, Андрий Мандзій — 55.498 секунды. Двойки Олены Стецків и Олександры Мох, а также Игоря Гоя и Назария Качмара финишировали с отставанием в 1.130 и 1.806 секунды соответственно.

Победу в эстафете одержала Германия с рекордом трассы 3:41.672 минуты, серебро и бронзу выиграли Австрия и Италия. Украина завершила гонку с отставанием +4.502 секунды, улучшив прежний национальный рекорд: ранее лучшим результатом сборной были 11-е места в 2014 и 2022 годах.

Своим выступлением украинские саночники также поддержали дисквалифицированного скелетониста Владислава Гераскевича: после гонки спортсмены встали на колено, подняли шлемы и выкрикнули "Влад, мы с тобой. Украина, мы с тобой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!