Сборная Украины должна играть запасными? Как резерв показал достойный уровень в Канаде. Обзор игры против Новой Зеландии

Украина провела второй, заключительный матч на Сапаԁіап Shield - мы выиграли Новую Зеландию 2:1. Закономерный результат, добытый силами запасной команды, поставил вопрос - а действительно ли те игроки попадают в основу желто-синих на большинство матчей? Об итоге товарищеской игры без привкуса дружбы рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

Украина: Лунин Тимчик, Забарный, Чеберко, Михайличенко, Михайленко, Назарина, Зубков, Пихаленок, Кабаев, Гуцуляк.

Новая Зеландия: Крокомб, Биндон, Боксалл, Белл, Гарбетт, Стаменич, Сингх, Джаст, Какаче, Сурман, Вейн.

Первый тайм. Та сборная, которая нам нужна

По сравнению с прошлым матчем против Канады, тренерский штаб провел 9 замен: остались в старте только Тымчик и Забарный, который заслуженно получил капитанскую повязку. Относительно других футболистов произошло то, чего ждали - кардинальное обновление состава и возможность увидеть новую сборную Украины, где из главных имён только двое защитников и Лунин.

Смотреть матч было невозможно без флешбеков прошлой встречи. Из нового, что было заметно со старта - мы включили прессинг. Гуцуляк и Назарина начинали очень высоко, чтобы прижимать соперников и наконец зацепиться за мяч ближе к чужой штрафной. На 15-й минуте удалось провести первую классную атаку: центрфорвард после подачи пробивал с нескольких метров головой, но вратарь Новой Зеландии фантастически среагировал и отвел угрозу.

Наши соперники сознательно понимали свой второй номер. Передачи новозеландцев были слабыми, желто-синие перехватывали их на ускорении; предполагаемую 4-2-3-1 в защите удавалось легко пройти; ошибки наших футболистов островитяне не использовали. Гуцуляк отвлекал центрбеков Боксолла и Сурмана на себя, давая пространство для выбегания Пихалёнка или Михайленко. Но была у соперников тайная сила - офсайды. Вся четверка защитников быстро отходила вперед, оставляя кого-то из наших игроков не у дел. Поэтому тактика с оттягиванием защитников работала плохо. А еще у них был Белл, это мешало украинцам продвигаться в центре. Опорник отработал бокс-ту-бокс, закрывая пространство Забарному и Пихалёнку. А если надо было - тактически фолил против центровых.

Первый тайм прошел без голов, но понравилось, что эта сборная показала желание. На поле не было основных игроков и резервные хотели максимально проявиться, чтобы зацепиться за свое место среди стартовых одиннадцати. Были навесы, были забегания, были сольные прорывы и удары головой - больше чем за весь прошлый матч. И наконец-то появились смелые попытки ударов издали, что для Украины, увы, не характерно. Фантастикой такой прорыв не стал; все же, против нас играла разобранная Новая Зеландия, которая за 45 минут острых моментов не создала, лишь несколько раз заставила Лунина включаться в перехват прострелов. Нули на табло - неплохой итог этой части игры.

Второй тайм. Украина выигрывает, но всё ещё не имеет лица

После перерыва команда начала без замен, надо было дожимать имеющимися силами и инициативностью. Мы продолжили поиск подступов флангами, периодически пробивая по воротам. Новозеландцев вновь и вновь вратарь Крокомб: немало крутых сейвов в первом тайме продолжились во втором. Тянул он и после ударов головой, и после дальних выстрелов; без этого счёт мог бы быть неприличным в нашу пользу.

И какая же классная получилась первая голевая атака: открытого Гуцуляка нашел точным пасом Михайличенко, а дальше уже сам форвард разобрался точным ударом с разворота. Голкипер надеялся на защитника, но мяч прошел под ногой. Но недолго длился праздник, потому что встретились Украина и стандарты - извечная проблема любого состава нашей команды. Угловой, сброс головой Боксолла и Стаменич подстраивается под удар, чтобы легко прошить Лунина. Никто не успел помешать его открытию, все случилось очень быстро. 1:1.

Ребров реагирует на ничейное положение заменами: выходят Таловеров, Яремчук и Мартынюк, позже появляются Цыганков и Зинченко - и преимущество Украины становится слишком большим. Гол Зины красивый, но именно в этом матче на самом деле не хотелось видеть стандартных исполнителей, потому что их нездоровый эгоизм ранее только разрушал других игроков. Ярким примером этого стал момент на 88-й минуте, когда Яремчук и Цыганков бились за мяч в штрафной, вместо того, чтобы пробить. Новая Зеландия после гола ничего не создала. А Белл, которого мы вспоминали ранее, доработался до своей желтой - она стала первой в матче. В последние 20 минут было еще больше борьбы и карточки посыпались в обе стороны.

Но не надо очаровываться этим матчем: снова возвращаемся к тому, что против нас играла Новая Зеландия, далеко не футбольная страна с чудом в виде Криса Вуда, появившегося на последние 10 минут. Так уж получилось, что Пихалёнок, Мартынюк, Тымчик и Гуцуляк лучше Цыганкова, Яремчука, Шапаренко и Судакова. Основа сборной должна чувствовать такую здоровую угрозу своим стабильным стартовым позициям, но ближайший резерв вряд ли получит столько же игрового времени осенью. Тем более, одновременно. Это означает, что старые проблемы снова будут мешать Украине гарантированно забирать такую желанную путевку на Мундиаль.

2:1 - Украина завершает турнир в Канаде победой. Тренерский штаб, УАФ и болельщики получили много вопросов перед отбором на ЧМ-26, до которого остается всего несколько месяцев. Совсем скоро жёлто-синие снова соберутся, и у Шевченко хочет спросить - куда же идёт главная сборная. Если Ребров продолжает отговорками оправдывать слабость основы, а сила Украины в запасных, то может надо донести это до тренера на самом высоком уровне?