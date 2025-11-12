Сборная России по футболу на заполненной 'Газпром Арене' опозорилась с Перу, пропустив нелепый гол с 30 метров. Видео

На переполненной "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сборная России по футболу не смогла победить сборную Перу. В товарищеском матче команда Валерия Карпина сыграла вничью 1:1, на последних минутах пропустив нелепый мяч с трети поля.

Россияне открыли счет уже на 18-й минуте после редкого подарка от гостей: вратарь Педро Гальесе неудачно обработал пас от защитника, позволив Алексею Миранчуку перехватить мяч и отдать передачу Головину: тот пробил под перекладину.

Перуанцы, прилетевшие без ряда лидеров, выглядели сдержанно, но дисциплинированно и до перерыва почти не позволяли хозяевам создавать моменты.

Казалось, Россия доведет матч до победы, однако на 82-й минуте форвард Алекс Валера решился на дальний удар почти с 30 метров, находясь чуть левее центра. Мяч полетел в правый угол ворот Матвея Сафонова, который неловко прыгнул и, коснувшись круглого, все же не спас команду.

Встречу в Санкт-Петербуре посетили 45 536 зрителей. Серия сборной без официальных поражений формально продолжается — теперь она насчитывает 22 матча, ведь поражение от Египта U-23 в 2023 году РФС не признает официальным.

После финального свистка главный тренер сборной РФ Валерий Карпин не скрывал раздражения: "Если бы забили второй мяч, уже во втором тайме начали появляться моменты, был бы и третий, и четвертый. Ничья нас не устраивает. У наших ворот моментов не создают, а мы должны забивать больше. К полю тоже было сложно адаптироваться", — сказал он в эфире "Матч ТВ".

Следующий контрольный матч россияне проведут 15 ноября в Сочи против сборной Чили.

