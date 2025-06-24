Сборная Германии пропустила 11 голов в двух матчах чемпионата Европы по футболу U-19. Видео

Сборная Германии по футболу выдала второй сумасшедший матч на юношеском чемпионате Европы, который в эти дни проходит Румынии. После того, как на групповом этапе Бундестим сыграл вничью с англичанами 5:5, выигрывая по ходу встречи в четыре гола, немецкая команда в полуфинальном противостояния проиграла испанцам 5:6.

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Поединок вышел невероятно зрелищным – за 120 минут игрового времени команды нанесли по воротам 49 ударов. Германия открыла счет на 28-й минуте встречи, но на исходе часа игры "фурия роха" сумела ответить своим забитым мячом, хотя до того успела не реализовать пенальти.

Настоящее безумство началось после того, как на 78-й минуте Бундестим снова вышел вперед. Испанцы в компенсированное время умудрились перевернуть матч и выйти вперед, но на девятой компенсированной минуте забили в свои ворота, и игра перешла в овертайм.

В дополнительные полчаса сначала вперед вышли испанцы, затем дважды забили немцы, но быстро пропустили в ответ. В итоге решающей стала 119-я минута игры, на которой форвард "Бетиса" Пабло Гарсия, оформив покер, принес победу своей команде.

В финале Евро-2025 U-19 "фурия роха" сразится с командой Нидерландов. Поединок состоится в четверг, 26 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на молодежном чемпионате Европы-2025 в Словакии футболисты сборной Украины досрочно вылетели, проиграв Нидерландам.

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