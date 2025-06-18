Германия упустила победу со счета 5:1, пропустив четыре гола за 11 минут на Евро-2025 по футболу U-19. Видео

Юношеская сборная Германии по футболу в невероятном стиле не смогла обыграть команду Англии в матче группового турнира чемпионата Европы-2025, который в эти дни проходит в Румынии. Бундестим владел впечатляющим преимуществом в четыре мяча, но довольствовался лишь ничьей – 5:5.

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Игра имела очень огромное значение в битве за плей-офф. Немцам удалось уже на седьмой минуте открыть счет, а на исходе получаса закрепили преимуществом.

Английская сборная быстро отыграла один мяч, но затем на четыре минуты пропустили трижды и поставили себя на грань катастрофы. Счет 5:1 сильно расслабил подопечных тренера Ханно Балича.

Британцы взвинтили темп и с 52-й по 63-й минуты выдали ураганный отрезок, сумев отыграться. Интересно, что в составе "трех львов" отличились пять разных игроков.

Эта ничья позволила Нидерландам гарантировать себе первое место в группе В. А Германия, Норвегия и Англия в заключительный игровой день будут биться за вторую путевку в полуфинал турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, молодежная сборная Украины 18 июня сыграет решающий матч на чемпионате Европы-2025.

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