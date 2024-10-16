'Самое страшное то...' Экс-футболист 'Динамо' дал печальный прогноз на сборную Украины в Лиге наций

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Хлус не ждет позитивного итога от выступления сборной Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Знаменитый нападающий отметил, что при самом худшем сценарии, который не кажется невозможным, "сине-желтых" ждет вылет из дивизиона В.

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Такое мнение Хлус выразил в интервью порталу Sport.ua. Он отметил, что в ноябре команду Сергея Реброва ожидают непростые выезды в Грузию и Албанию. Особенно сложным будет поединок в Тбилиси, где местная сборная будет стараться реабилитироваться за провальный октябрь.

"Вот скажите мне, пожалуйста, после того, как грузины проиграли два матча подряд, причем, один – на своем поле, могут ли они позволить себе проиграть? Самое страшное то, что по итогам группового раунда Лиги наций мы можем вылететь и в будущем играть, скажем, с Фарерскими островами. Мне кажется, худшего сценария для нашей сборной и не придумать. Поэтому ожидания относительно заключительных матчей в Лиге наций достаточно тревожные", – сказал Хлус.

Напомним, 14 октября сборная Украины сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций. Как итог – "сине-желтые" занимают последнее место в группе, набрав четыре очка. В ноябре наши футболисты проведут заключительные матчи турнира – на выезде с Грузией 16 ноября и Албанией 19 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, были названы лучший и худший футболисты сборной Украины в матче Лиги наций с Чехией. Игру оценил тренер команды Сергей Ребров.

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