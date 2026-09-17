Самая украинская команда Лиги Европы сенсационно обыграла 'Милан' в Италии. Видео

Португальская "Бенфика" обыграла в гостях итальянский "Милан" в первом туре Лиги Европы – 2:0. Одним из ключевых игроков встречи стал украинский вратарь лиссабонского клуба Анатолий Трубин, который несколько раз выручил португальский клуб и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Также ярко проявил себя украинский форвард "Бенфики" Георгий Судаков, едва не забив гол (мяч угодил в штангу).

Итальянская команда активно провела стартовые минуты и регулярно нагружала оборону соперника стандартами. Уже в первом тайме опасные удары наносили Омари Хатчинсон и Филиппо Терраччано, однако Трубин действовал надежно.

Гости постепенно выровняли игру и на 16-й минуте открыли счет. Доди Лукебакио получил возможность для удара за пределами штрафной площади и точно отправил мяч в нижний угол ворот, сделав счет 1:0 в пользу "Бенфики".

После пропущенного мяча "Милан" продолжил атаковать. На 28-й минуте Терраччано мощно пробил под перекладину, но украинский голкипер вновь спас свою команду. Незадолго до перерыва хозяева требовали пенальти после падения Страхиньи Павловича в штрафной, однако арбитр Джарред Джиллетт нарушения правил не увидел.

Во втором тайме миланцы попытались переломить ход встречи. На 51-й минуте Кони де Винтер не использовал отличный шанс у ворот соперника, пробив мимо цели с близкого расстояния.

Через две минуты "Бенфика" увеличила преимущество. Суффиан Эль-Каруани выполнил результативную передачу, а Якуб Каминьский точным ударом под перекладину отправил мяч в сетку и установил окончательный счет 2:0.

После второго гола хозяева продолжили давление. Хорошие возможности сократить отставание имели Юнус Муса, Кристиан Пулишич, Адриен Рабьо и Гонсалу Рамуш, однако реализовать свои моменты не смогли. Трубин уверенно справился с ударами Пулишича и контролировал ситуацию в штрафной площади во время многочисленных подач и угловых.

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