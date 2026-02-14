Самая сексуальная спортсменка Олимпиады-2026 спровоцировала ажиотаж своим провокационным фото

Знаменитая нидерландская конькобежка Ютта Лердам выиграла "золото" на Олимпиаде-2026 в Милано-Кортина и вызвала бурное обсуждение в соцсетях своим постом после победы. 27-летняя спортсменка опубликовала фотографию в эффектном спортивном наряде, который плотно облегал её фигуру.

Видео дня

Лердам завоевала "золото" на дистанции 1 000 м на выставочном центре Rho Fiera в Милане. Её жених, блогер и боксер Джейк Пол, наблюдал за выступлением с трибун и не скрывал эмоций во время победного круга.

Публикация Лердам вызвала активную реакцию в соцсетях: пользователи отмечали, как плотно её форма сидит на теле, и обсуждали эффектное изображение. Некоторые предполагали, что спортсменка намеренно выбрала снимок, который привлечет внимание аудитории X, пишет Express.

Ютта также поблагодарила Джейка Пола и семью за поддержку: "Он поддерживал меня гораздо больше и приходил на многие мои соревнования, за что я очень благодарна. И моя семья — просто невероятная поддержка".

Лердам уже имеет в копилке два титула чемпионки мира, три титула чемпионки Европы и серебро Пекина, а теперь к этому добавилось олимпийское "золото". Ее победа и эффектный пост закрепили её статус одной из самых обсуждаемых фигур на Олимпиаде.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лердам, которая получила неофициальный титул самой сексуальной атлетки ОИ-2026, категорически отказалась общаться с представителями СМИ. Спортсменка сослалась на нежелание выходить из зоны комфорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!