'Мне нечего сказать': главная красавица Олимпиады-2026 устроила бойкот в Милане

Нидерландская конькобежка Юта Лердам категорически отказался общаться с представителями СМИ на Олимпийских играх 2026 года в Милане. 27-летняя спортсменка, которую называют одним из главных секс-символов турнира в Италии, сослалась на нежелание выходить из зоны комфорта.

Видео дня

Поведение Лердам вызвало негодование со стороны Нидерландской спортивной прессы (NSP), пишет сайт гостелекомпании NOS. NSP подала жалобу на свою спортсменку и та согласилась на короткое общение с телевизионщиками. Однако разговор превратился в откровенную конфронтацию конькобежки и журналиста.

"Я часто не общаюсь со СМИ перед чемпионатом мира. У меня нет многого, что вам сказать, я сосредоточена и ежедневно работаю над улучшением на льду. Я работаю над элементами, поэтому да, мне на самом деле нечего сказать. Я хотела немного остаться в своем пузыре и подготовиться к соревнованиям", – сказал Лердам.

После этого она отказалась общаться с другими журналистами и покинула олимпийский стадион, где уже 9 февраля, попытается выиграть свое первое "золото" Игр-2026 на дистанции в 1000 метров. Четыре года назад в Пекине нидерландка выиграла "серебро".

Как сообщал OBOZ.UA, австрийский горнолыжник Бенджамин Карл устроил сумасшедшее шоу после исторической победы на Олимпиаде-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!