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Самая красивая легкоатлетка Украины снялась в купальнике на пляже и поразила Instagram. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,3 т.
Наша соотечественница произвела настоящий фурор
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Знаменитая украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась новой серией фотографий с отдыха у моря. Снимки в купальнике 28-летней киевлянки, которая считается самой красивой спортсменкой нашей страны, вызвали бурную реакцию подписчиков в Instagram и быстро собрали множество "лайков".

Левченко опубликовала фотографии, сделанные на пляже. На кадрах легкоатлетка позирует на песке у берега моря в темном купальнике с белым узором и солнцезащитных очках.

Юлия Левченко
Юлия Левченко

В комментариях пользователи оставили многочисленные комплименты, отметив потрясающую внешность и великолепную спортивную форму украинки.

Юлия Левченко произвела фурор в сети

Юлия Левченко является одной из самых известных украинских легкоатлеток. В ее активе "серебро" чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также награды континентальных первенств и участие в Олимпийских играх.

В марте Юлия стала вице-чемпионкой мира на первенстве планеты в помещении в польской Торуни.

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Юлия Левченко
Редакционная политика