Самая красивая легкоатлетка Украины снялась в купальнике на пляже и поразила Instagram. Фото

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась новой серией фотографий с отдыха у моря. Снимки в купальнике 28-летней киевлянки, которая считается самой красивой спортсменкой нашей страны, вызвали бурную реакцию подписчиков в Instagram и быстро собрали множество "лайков".

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Левченко опубликовала фотографии, сделанные на пляже. На кадрах легкоатлетка позирует на песке у берега моря в темном купальнике с белым узором и солнцезащитных очках.

В комментариях пользователи оставили многочисленные комплименты, отметив потрясающую внешность и великолепную спортивную форму украинки.

Юлия Левченко является одной из самых известных украинских легкоатлеток. В ее активе "серебро" чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также награды континентальных первенств и участие в Олимпийских играх.

В марте Юлия стала вице-чемпионкой мира на первенстве планеты в помещении в польской Торуни.

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