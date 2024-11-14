Самая красивая чемпионка ОИ-2010, которая ужинала с Кличко и бросила миллионера, возвращается в спорт

Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачете (2007/08, 2008/09, 2009/10 и 2011/12) и двукратная чемпионка мира по горнолыжному спорту Линдси Вонн возвращается в большой спорт, сообщает The New York Times. Одна из самых красивых спортсменок решила возобновить карьеру в 40 лет.

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Вонн, проведшая 15 дней персональных занятий на снегу в Европе и Новой Зеландии с августа, планирует принять участие в тренировочных сессиях команды США на Copper Mountain в Колорадо, которые начнутся в субботу, сосредоточившись на скоростных дисциплинах супергигантского слалома и спуска.

"Я сделала операцию, потому что была на грани. стараюсь не загадывать заранее, потому что должно пройти еще немало испытаний. Конечно, я бы не делала этого, если бы не надеялась вернуться в соревнования. У меня есть амбиции. Я люблю скорость. Но я не собираюсь кому-то, что-то доказывать. Моя цель – наслаждаться тем, что я делаю и, надеюсь, этот путь приведет меня к гонкам Кубка мира. Я бы не возвращалась в сборную США, если бы этого не желала", – призналась горнолыжница.

Как сообщал OBOZ.UA, Вонн знакома с украинской легендой бокса Владимиром Кличко. Они вместе присутствовали на ужине спортивных легенд. Линдси почти три года встречалась со звездой гольфа, миллионером Тайгером Вудсом, бросив его в 2015-м.

В 2010-м Вонн снялась для ESPN, воссоздав героиню Шерон Стоун в сцене допроса из фильма 1992-го года "Основной инстинкт".

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