Усик покинул Украину. Фотофакт

Непобедимый чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО), после благотворительного аукциона в Киеве, где он продал свой пояс WBC за миллион долларов, покинул Украину и отправился в Саудовскую Аравию. 38-летний уроженец Симферополя прибыл в Эр-Рияд, где 27 декабря посетит вечер бокса The Ring V: Night of the Samurai.

Видео дня

Главным событием шоу запланирован бой между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе из Японии Наои Иноуэ (31-0, 27 КО) и мексиканцем Давидом Пикассо (32-0-1, 17 KO).

У себя в Instagram Усик опубликовал фотографию, где позирует на фоне постера с боем.

Также совместное видео с Александром выложил известный американский рэпер Наполеон (настоящее имя Мута Васин Шабаз Бил).

В кадре артист обращается к Усику с фразой "Добро пожаловать обратно", на что украинец отвечает благодарностью и заявляет, что "Я дома!".

