"С Украиной, что ли?" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что в мире "пытаются остановить развитие России"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не собирается судиться с Украиной из-за наложенных санкций. Депутатка Государственной думы назвала ограничения, введенных против страны-агрессорки, "попыткой остановить развитие России".

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Об этом сама Роднина заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также эпично прогнулась перед главарем российского террористического государства, отметив, что ее интересуют не персональные санкции, а только те, которые касаются страны.

"Самые неприятные санкции для меня – те, которые направлены на нашу страну, а не персонально на меня. Вот из-за них нам в Госдуме приходится решать новые вопросы. Другие страны пытаются остановить развитие России по всем возможным направлениям. К сожалению, санкции действительно влияют на страну в целом. Я никогда не думала над тем, чтобы судиться за снятие санкций с меня. Не понимаю даже, с кем нужно это делать. С Украиной, что ли? Больше всего санкций у меня от них. Этого я делать не планирую", – сказала Роднина.

Ранее эта россиянка рассказала о "тяжелой работе Думе" и стала настоящим посмешищем в сети среди поклонников спорта из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российская олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила украинцев в "отсутствии этических норм".

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