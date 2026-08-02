Роднина похвасталась "тяжелой работой в Думе" и стала посмешищем в сети

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина подвела итоги работы восьмого созыва парламента. Ее заявление о дисциплинированной работе депутатов и выполнении всех обязательств вызвало волну насмешек и критики в комментариях пользователей.

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Роднина заявила, что депутатам пришлось работать в сложных условиях, поскольку созыв начал деятельность во время пандемии, а затем столкнулся с необходимостью решать вопросы, связанные с войной против Украины. По ее словам, Госдума выполнила все взятые на себя обязательства, совместно с правительством занималась подготовкой бюджета и принятием социальных мер поддержки.

Также депутат отметила, что за последние годы парламент принимал законы, касающиеся миграционной политики и поддержки участников войны и их семей. Роднина подчеркнула, что восьмой созыв стал первым, который участвовал в утверждении правительства после изменений в Конституции РФ.

Подводя итог пятилетней работы, она заявила, что Госдума "очень дисциплинированно, показывая пример другим, работала все эти пять лет с высокими требованиями к себе".

После публикации интервью пользователи оставили десятки издевательских комментариев. Многие потребовали от Родниной назвать конкретные результаты ее личной работы, другие иронизировали над деятельностью депутатов, сводя ее к "нажатию кнопок" во время голосований.

Часть комментаторов поставила под сомнение слова о тяжелой работе парламентариев и поинтересовалась, какие именно решения были приняты "во благо народа". Другие напомнили о росте выплат депутатам и премиях, а также раскритиковали работу нынешнего созыва Госдумы в целом.

Некоторые пользователи напрямую назвали выступление Родниной оторванным от реальности и сравнили его с юмористическим номером. В комментариях также появились саркастические замечания о том, что заявления депутата выглядят насмешкой над людьми, работающими в действительно тяжелых условиях.

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