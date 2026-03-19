С голами Ярмоленко и 'нового Блохина': 'Динамо' выиграло 5:0 и добыло 7-ю победу подряд в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" добыло сверхразгромную победу над "Александрией" в выездном матче 21-го тура розыгрыша Премьер-лиги. Подопечные тренера Игоря Костюка выиграли седьмой подряд поединок в национальном первенстве, не оставив шансом сопернику, – 5:0.

Интрига в противостоянии четвертой и предпоследней команд чемпионата не продержалась и пяти минут. Уже после первого же углового динамовцы поразили ворота хозяев благодаря удару Андрея Ярмоленко, который забил свой 119-й гол в истории украинского первенства.

В середине тайма центральный полузащитник "Динамо" Александр Яцык удвоил преимущество своей команды, удачно сыграв на добивании. Избиение "Александрии" продолжилось после перерыва: сначала Назар Волошин классно перебросил голкипера после паса из глубины.

На 72-й минуте дебютный гол в "вышке" оформил 19-летний левый вингер киевлян Богдан Редушко, которого отдал классный пас Александр Пихаленок. А точку в матче поставил нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко, который отметился точным ударом в восьмом поединке подряд.

Таким образом "бело-синие" взяли очередные три очка и продолжили борьбу за лидерами Премьер-лиги.

