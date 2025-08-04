Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал фантастический бред о россиянах и жителей Западной Европы. Бывший биатлонист гневно отреагировал на отказ Литвы в выдаче виз представителям страны-агрессорки для участия в чемпионате мира по гребле, назвав балтийцев подлецами.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который яро поддерживает захватническую войну против Украины, уничтожение нашей страны и ее жителей, лицемерно высказался об исключительности россиян.

"Решение литовской стороны – это подлость. Сделать подлость – это нутро представителей Запада. Это в стиле западников – сводить счеты, не давать визы, делать гадости, пакости. Это совсем не наша жизнь. Русский, российский человек – это прежде всего милосердие и доброта. Вот что отличает нас от представителя западных стран. Они давным-давно ушли от глобальных ценностей. Главная ценность у них – доллар, доллар в глазах у них. А духовность они растеряли, отдали храмы под парковки и так далее. Это говорит о том, что у них в душе творится, и осталась ли вообще душа", – сказал Васильев.

Ранее этот россиянин выдал совершенно фантастический бред об украинском языке, который назвал "очевидным геноцидом" в отношении населения нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев выразил циничное мнение о том, что в самом ближайшем будущем украинцы и россияне "будут жить дружно и весело".

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