Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в патриотичном угаре выдал очередное пафосное заявление о неизбежности российских побед в спорте. Бывший биатлонист также выразил уверенность в том, что в наступившем году страна-агрессорка закончит преступную войну против Украины.

Такое мнение Тихонов озвучил в комментарии порталу Metaratings.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который известен своими нескрываемым шовинизмом и пренебрежением к другим народов, также добавил, что РФ сразу же вернут в мировой спорт после остановки войны.

"В 2026 году закончится СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.) и руки будут развязаны: мы посмотрим, кто на что способен. Мы давно не соревновались. Не сомневаюсь, что Россия в спорте при правильном отношении и профессионализме составит конкуренцию во всех видах. Так было всегда. Подъем российского спорта неизбежен!" – сказал Тихонов.

Ранее этот представитель РФ со словами "надо скорее дойти до Киева" отметился порцией отборных пропагандистских штампов о том, что Украина – это "искусственно созданная страна, причем создана была россиянами".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Тихонов накинулся с новыми нападками на европейских спортсменов, которые выступают против участия представителей РФ в международных соревнованиях, пригрозив "Орешником-2".

