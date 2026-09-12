"Рудимент и позор". Украинский комментатор набросился на Бубку во время Абсолютного ЧМ по легкой атлетике. Видео

Во время трансляции Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике украинский комментатор Виталий Волочай резко раскритиковал Сергея Бубку после того, как легендарного прыгуна с шестом показали в кадре. Он вспомнил скандал вокруг бизнеса семьи экс-рекордсмена на временно оккупированных территориях и назвал его позором украинского спорта.

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Инцидент произошел во время соревнований по прыжкам с шестом. Когда режиссеры трансляции вывели на экран Сергея Бубку, Волочай выступил с жестким заявлением в его адрес.

Комментатор назвал Бубку "советским атлетом" и напомнил, что его мировой рекорд уже многократно был превзойден. После этого он затронул тему расследований о деятельности семейного бизнеса Бубки на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"Человек, который имеет бизнес на временно оккупированных территориях. И занимается тем, он и его семья, что поставляет топливо для террористических группировок на временно оккупированных территориях Украины", – заявил Волочай в эфире.

Далее комментатор подверг бывшего президента Национального олимпийского комитета Украины еще более жесткой критике.

"Спортсмен, с которым почему-то до сих пор носится World Athletics, пережиток прошлого, абсолютный рудимент и позор украинского спорта. Но, к большому сожалению для нас, имеет украинский паспорт и продолжает позорить его по всему миру", – сказал Волочай.

Скандал вокруг Бубки продолжается с 2023 года после расследований Bihus.Info. Журналисты сообщали, что связанная с семьей олимпийского чемпиона компания на оккупированной части Донецкой области после начала полномасштабной войны была зарегистрирована в российском реестре юридических лиц и заключала контракты на поставку топлива структурам так называемой "ДНР".

Сам Бубка отвергал обвинения и заявлял, что против него ведется кампания по дискредитации. По словам бывшего спортсмена, он не посещал Донецк с 2014 года и всегда поддерживал Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте этого года депутаты Верховной Рады отклонили предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому лишить государственных наград и почетных звания Сергея Бубки и Яны Клочковой. Во время голосования, которое состоялось 10 марта, инициатива набрала лишь чуть больше 100 голосов "за".

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