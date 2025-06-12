Россию и Беларусь допустили с флагом и всей национальной символикой, а в случае победы будет исполнен их гимн. Назван международный турнир, который сделал это 'с радостью'

Организаторы нестандартного международного турнира Enhanced Games разрешили россиянам и белорусам выступать под своими флагами. В случае победы для них прозвучит государственный гимн.

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Enhanced Games, известные как "Игры на стероидах", пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Главная особенность соревнований – отсутствие допинг-контроля, из-за чего турнир уже получил неоднозначную репутацию в спортивной среде.

"Мы приветствуем всех, кто пройдет отбор, независимо от страны. Символика, флаг и гимн разрешены. Наша цель – чествовать индивидуальные достижения, достигнутые с помощью науки", – заявили в пресс-службе турнира в ответ запрос ТАСС.

Организаторы подчеркнули, что не вмешиваются в политику и не признают решений МОК о нейтральном статусе. Вместо этого они выступают за научное сотрудничество и максимальные человеческие возможности без ограничений.

Соревнования состоятся в Лас-Вегасе с 21 по 24 мая 2026 года. В программу войдут три дисциплины: легкая атлетика, плавание и тяжелая атлетика. Для турнира подготовят простые арены — бассейн на четыре дорожки, шестидорожечный беговой трек и помост для штангистов.

Рассчитывается приезд примерно ста участников. Среди них – финалисты Олимпиады в Париже, действующие мировые рекордсмены и перспективные молодые спортсмены.

Ожидается, что один из спонсоров турнира – Дональд Трамп-младший. За новые мировые рекорды на "королевских" дистанциях (100 метров в беге и 50 метров вольным стилем в плавании) будет вручаться по миллиону долларов. В остальных видах — по 250 тысяч. Общий призовой фонд каждой дисциплины составит 500 тысяч, из которых победитель получит половину.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) позволила российским спортсменам вернуться на международную арену с государственной символикой. WKF пошла на уступки несмотря на продолжающуюся войну, развязанную РФ против Украины.

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