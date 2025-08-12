УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
558
Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ 'плясать под дудку' футболиста сборной Украины

Российские болельщики устроили настоящую вакханалию в комментариях под новостью о том, что взбешены слухами о том, что ПСЖ собирается избавиться от голкипера сборной России Матвея Сафонова по просьбе Ильи Забарного. О трансфере футболиста сборной Украины парижский клуб сообщил накануне.

Видео дня

Пользователи резко отреагировали на такие предположения.

"Сейчас бы плясать под дудку игрока, которого купили. Если это правда — цирк", – говорится в самом заплюсованном комментарии, который собрал более двухсот лайков.

Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины

Многие подписчики отметили, что для клуба важен бизнес, а не личные отношения с игроками.

Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины

Пользователи напомнили о вратаре Матвее Сафонове, которого ПСЖ арендовал на год, но затем отказался от его услуг, хотя он был частью команды, выигравшей требл.

Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины

Комментаторы придумали, что украинский защитник якобы не обладает звездным статусом, который позволил бы диктовать условия — "Забарный не Рамос и не Тиаго Силва".

Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины
Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины
Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины

Также вызвала сомнения достоверность источников информации. Некоторые пользователи усомнились в сведениях РИА Новости, указав на отсутствие реальных инсайдерских данных о ситуации в клубе. В ответ прозвучали замечания о том, что многие комментаторы не читают новости, но активно обсуждают их.

Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины
Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины
Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины
Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины

Не обошлось и без критики оценки стоимости украинского футболиста — 70 миллионов евро стали поводом для подозрений в коррупционных схемах.

Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины

Кроме того, обсуждались личные аспекты жизни игроков, в том числе жена Забарного, однако большинство комментаторов считают, что подобные детали не должны влиять на спортивные вопросы.

Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины
Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины
Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины
Россияне впали в бешенство из-за желания ПСЖ "плясать под дудку" футболиста сборной Украины

Ранее депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что именно у Забарного будут проблемы в "Пари Сен-Жермен" из-за возможных отношений с российским вратарём Матвеем Сафоновым, также выступающим за парижский клуб.  

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!