Российские болельщики устроили настоящую вакханалию в комментариях под новостью о том, что взбешены слухами о том, что ПСЖ собирается избавиться от голкипера сборной России Матвея Сафонова по просьбе Ильи Забарного. О трансфере футболиста сборной Украины парижский клуб сообщил накануне.

Пользователи резко отреагировали на такие предположения.

"Сейчас бы плясать под дудку игрока, которого купили. Если это правда — цирк", – говорится в самом заплюсованном комментарии, который собрал более двухсот лайков.

Многие подписчики отметили, что для клуба важен бизнес, а не личные отношения с игроками.

Пользователи напомнили о вратаре Матвее Сафонове, которого ПСЖ арендовал на год, но затем отказался от его услуг, хотя он был частью команды, выигравшей требл.

Комментаторы придумали, что украинский защитник якобы не обладает звездным статусом, который позволил бы диктовать условия — "Забарный не Рамос и не Тиаго Силва".

Также вызвала сомнения достоверность источников информации. Некоторые пользователи усомнились в сведениях РИА Новости, указав на отсутствие реальных инсайдерских данных о ситуации в клубе. В ответ прозвучали замечания о том, что многие комментаторы не читают новости, но активно обсуждают их.

Не обошлось и без критики оценки стоимости украинского футболиста — 70 миллионов евро стали поводом для подозрений в коррупционных схемах.

Кроме того, обсуждались личные аспекты жизни игроков, в том числе жена Забарного, однако большинство комментаторов считают, что подобные детали не должны влиять на спортивные вопросы.

Ранее депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что именно у Забарного будут проблемы в "Пари Сен-Жермен" из-за возможных отношений с российским вратарём Матвеем Сафоновым, также выступающим за парижский клуб.

